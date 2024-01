El triomf contra l'UCAM, el mirall

El MoraBanc rep el Bilbao amb el repte de tornar a lligar tres victòries consecutives

El MoraBanc Andorra apuja el teló de la segona volta de la Lliga Endesa amb el principal objectiu de donar continuïtat a la victòria contra l’UCAM Múrcia i de lligar, per segon cop aquesta temporada, tres triomfs consecutius. Davant hi haurà un rival directe, el Surne Bilbao Basket de Jaume Ponsarnau, que arriba al Poliesportiu (18.00 h) amb un balanç de 7 victòries i 10 derrotes i amb l’etiqueta de ser un dels equips que millor defensa de la Lliga Endesa. El tècnic del MoraBanc, Natxo Lezkano, va subratllar per on passen les opcions de l’equip tricolor per poder seguir amb