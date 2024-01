Cande Moreno no acaba el descens de Zauchensee

Actualitzada 13/01/2024 a les 18:20

La segona de les tres curses programades en la Copa del Món de velocitat de Zauchensee, Àustria, s'ha disputat avui. Cande Moreno no ha pogut completar el descens, l'andorrana s'ha quedat fora quan ha entrat a la zona dels bocs i en un dels revolts ha entrat massa directa i per sort, ha aconseguit controlar la situació per no fer un recte contra la tanca, segons confirma la FAE. El seu esquí estava sent bo, amb un primer sector en què se situava amb el 21è temps i fins i tot el millorava amb el 19è temps al segon sector. Al tercer sector marcava el 27è crono, per després entrar una mica passada a una porta i perdre la línia i saltar-se la següent porta, quedant fora de curs.Després d'aquest descans, que avui ha guanyat la italiana Sofia Goggia amb un 1.46.47, demà hi ha previst un supergegant el segon després del disputat el divendres a aquesta Copa del Món de Zauchensee. Cande Moreno va ser 50a ahir a la supergegant.