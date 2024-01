Cande Moreno acaba en el 50è lloc al supergegant de Zauchensee

Actualitzada 13/01/2024 a les 06:31

Cande Moreno va fer el 50è temps al supergegant de Zauchensee (Àustria), la primera de les tres curses programades en la Copa del Món de velocitat. L’andorrana, que sortia amb el dorsal 57, va marcar un temps d’1’16”65, a 3”48 de la guanyadora, que va ser l’austríaca Cornelia Hütter, amb 1’13”17. A més, Moreno va acabar a 1”46 de la 30a posició, que dona accés als punts de Copa del Món, plaça que va ser per a la nord-americana Isabella Wright. “He creat un bon esquí, però sí que és veritat que a baix he fet un error que m’ha sortit car”, va comentar Cande, que avui afronta la cursa de descens de Zauchensee, i demà, un nou supergegant per tancar la cita austríaca.

Pel que fa a la Copa d’Europa, Carla Mijares no va tenir sort a la primera de les dues curses d’eslàlom a l’estació austríaca de Zell am See. L’andorrana no va poder completar la primera mànega i va quedar fora de cursa quan va entrar fent un interior a una porta clau, amb una placa de gel, i allà ja no va poder continuar. Mijares tindrà avui una nova oportunitat a la mateixa estació, a la segona cita de la competició continental.