Albert Panadero és el nou seleccionador

Actualitzada 13/01/2024 a les 06:34

La FAF va confirmar ahir Albert Panadero com a nou seleccionador femení fins a la finalització del Preeuropeu, que arrencarà a l’abril. Nascut fa 35 anys, disposa del títol d’entrenador UEFA A, exerceix com a tècnic des del 2005 i des del 2018 forma part de la federació com a entrenador i segon entrenador d’equips de la base de l’Enfaf. A més, des del 2019 ha fet de segon entrenador d’Òscar Sonejee a les seleccions masculines sub-16 i sub-17.

Panadero s’estrenarà amb la selecció a l’abril, quan hi ha previstos els primers dos partits de la fase de classificació per a l’Eurocopa del 2025. El sorteig es farà el 5 de març i els possibles rivals seran Armènia, Xipre, Illes Fèroe, Geòrgia, Kazakhstan, Luxemburg, Moldàvia, Macedònia, Albània, Grècia, Romania, Eslovènia, Bielorússia, Estònia i Lituània.