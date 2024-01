Jaume Nogués considera que és “el millor per al país” i una pedra angular del projecte

El director general i esportiu de l’FC Andorra, Jaume Nogués, va mostrar-se confiat de poder tancar l’acord de la Borda Mateu per ubicar-hi l’estadi de l’FC Andorra i l’edifici multifuncional. Després de dies de declaracions i contradeclaracions des de la banda política, el club va prendre ahir la paraula i Nogués va mostrar-s’hi confiat assegurant que “crec que arribarem a un acord perquè és el millor per al país”, i va agregar que “ho necessita, ho demana, i ha de sortir”. Nogués va assenyalar que “estem en negociacions i ara hi ha actors nous que han entrat en l’equació”, i va