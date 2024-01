L’extècnic critica els dirigents que “es perpetuen perjudicant l’evolució del futbol”

La polèmica per la destitució de José Antonio Martín, Guti, com a tècnic de la selecció femenina va viure ahir un nou capítol després que l’exseleccionador trenqués el silenci amb un comunicat a Instagram en què va carregar contra la FAF i alguns dels seus dirigents, així com contra l’exsecretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, actual director tècnic de futbol femení de la federació. Martín va recordar i posar en valor la seva etapa al capdavant de l’equip nacional, i després va esclatar contra els dirigents de la FAF, assenyalant que “cal aire fresc i s’hauria de fer més autocrítica” i