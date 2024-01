Cande Moreno acaba 50a al supergegant de la Copa del Món de Zauchensee

Actualitzada 12/01/2024 a les 17:22

Cande Moreno ha acabat en 50a posició al supergegant de la Copa del Món de Zauchensee, Àustria, que s'ha disputat avui. L'andorrana ha finalitzat la primera de les tres curses a la localitat austríaca amb 1.16.65, a 3.48 de la guanyadora, que ha estat l’austríaca Cornelia Huetter amb 1.13.17, i a 1.46 de la 30ª posició que dona accés als punts de la Copa del Món, plaça que ha estat assolida per la nord-americana Isabell Wright, segons informa la Federació Andorrana d'Esquí (FAE). Moreno s'ha mostrat insatisfeta amb el resultat però orgullosa d'haver acabat la cursa, en què l'any passat "li va costar", segons ha considerat. L'esquiadora té clar que cal "analitzar" la situació amb l’equip per considerar "què ha passat perquè el meu nivell d’esquí ha sigut bo però a la primera part estic molt lluny", ha afegit.L'andorrana no abaixa a la guàrdia per a les pròximes dues carreres de descens i supergegant que es disputaran demà i diumenge, respectivament.