Cande Moreno acaba 46a a l'entrenament de Zauchensee

Actualitzada 12/01/2024 a les 06:19

Cande Moreno va finalitzar en 46a posició a l’entrenament de descens de la Copa del Món d’Altenmarkt-Zauchen celebrat ahir. L’esquiadora va acabar amb un temps d’1’51”86, força lluny del millor registre, que va fer Federica Brignone amb un crono d’1’47”32. Moreno disputarà avui la primera de les tres curses del circuit mundial en tres dies a Àustria amb la disputa d’un supergegant des de les 10.45 hores, on arrencarà amb el dorsal 57 de 60 participants. Per a demà quedarà el descens, i diumenge hi haurà un nou supergegant.

Per la seva banda, Jordina Caminal va quedar-se ahir a prop de la victòria al gegant, amb una segona posició a Pozza di Fassa (Itàlia). L’esquiadora va fer un temps d’1’41”85, a 0”59 del triomf, mentre que Clàudia Garcia no va poder completar la cursa quan estava marcant un temps per entrar entre les deu millors.

Per últim, Bartumeu Gabriel va reaparèixer després de la seva lesió al dit polze de la mà dreta, i va ser 35è al gegant del Campionat de Tailàndia que va fer-se a Kronplatz (Itàlia). L’esquiador va acabar a 6”69 del primer lloc, i avui tindrà un nou gegant.