Albert Panadero, nou seleccionador femení

La Federació Andorrana de Futbol ha anunciat que Albert Panadero serà el nou seleccionador femení de futbol. Nascut fa 35 anys, té el títol d'entrenador UEFA A, i porta entrenant des del 2005, els sis últims anys dintre de l'estructura de la federació, on va arribar al 2018. A l'ens federatiu ha fet d'entrenador i segon entrenador de diversos dels equips Enfaf, a més de fer d'ajudant d'Òscar Sonejee a les seleccions masculines sub 16 i sub 17.

Panadero debutarà a l'abril al Preeuropeu, i signa per a tota la fase de classificació de l'Eurocopa del 2025.