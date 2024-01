Rius guanya el segon eslàlom FIS de Val Palot i Cornella acaba quart

Actualitzada 11/01/2024 a les 06:30

Àlex Rius va endur-se la victòria al segon eslàlom FIS celebrat a Val Palot (Itàlia), en una jornada rodona en què també va aconseguir els millors punts en aquesta disciplina. La bona actuació de la FAE no va quedar-se aquí, i Xavier Cornella va estar a tocar del podi amb un quart lloc amb què també va marcar la millor xifra de punts del curs. Rius va endur-se el triomf amb un temps d’1’20”90, superant en 0”11 l’italià Diego Bucciardini, en 0”20 l’armeni Gleb Mosesov i en 0”27 Cornella.

Per la seva banda, Carla Mijares no ha pogut acabar l’eslàlom de Kronplatz, competició que va disputar per preparar-se de cara a les Copes d’Europa de demà i dissabte.

Per últim, Cande Moreno s’estrena avui a la Copa del Món d’Altenmarkt-Zauchensee (Àustria) amb el primer i únic entrenament de descens que hi ha programat a l’estació transalpina. Tant demà com diumenge disputarà dos supergegants, i dissabte serà el torn de descens.

A més, la FAE va confirmar que Àxel Esteve participarà en dues cites més de la Copa del Món d’eslàlom a Kitzbuehel i a Schladming el 21 i 24 de gener, respectivament.