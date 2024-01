Menys categories i més qualitat a les GSeries

Actualitzada 11/01/2024 a les 06:32

Les GSeries tindran enguany una categoria menys i passaran de les quatre de l’any anterior a les tres d’aquest per buscar una millora en la qualitat del Circuit d’Andorra-Pas de la Casa. L’altra gran novetat és que Andbank passa a convertir-se durant les dues properes temporades en el patrocinador principal que donarà nom al certamen d’automobilisme sobre gel.

Precisament, la seu de l’entitat bancària va ser l’escenari de la presentació del campionat, que arrencarà aquest mateix dissabte al traçat encampadà. Enguany, les categories participants seran Side by Side (SBS), Clio ICE Trophy (2RM) i ICE Gladiators (motos). El director del Circuit d’Andorra-Pas de la Casa, Alex Bercianos, va manifestar sobre la reducció de participants que “anteposem la qualitat a la quantitat, per això pensem que és convenient limitar el nombre d’inscrits per oferir un espai en condicions, sense aglomeracions, sempre dins dels nostres límits”.

A més de l’estrena d’aquest dissabte, el calendari de les Andbank GSeries inclou també curses el 20 de gener i el 3 i 10 de febrer. A més, els responsables han guardat la data del 17 de febrer com a reserva per si alguna de les proves programades no pogués fer-se. L’organització va mostrar-se convençuda també que les nevades i el fred dels últims dies podran ajudar a fer que el traçat estigui en perfectes condicions.