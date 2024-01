Llovera recupera sensacions en una jornada exigent

Actualitzada 11/01/2024 a les 06:28

Albert Llovera va poder recuperar sensacions després dels problemes que va tenir en la jornada de dimarts i va completar la cinquena etapa en 19a posició després de prop de quatre hores de cursa (3 h 55’10”), a dues hores de Martin Mazik, que es va endur la victòria ahir. En la classificació general, Llovera va sortir fora del top 20 després de la sanció de 15 hores per saltar-se la quarta etapa, i ocupa el 21è lloc.

Pel que fa a la resta de competicions, el resident Adrien van Beveren va pujar un lloc a la classificació general en motos i ja és quart, a gairebé 15 minuts del podi provisional. Pel que fa als cotxes, el també resident Mathieu Baumel, copilot de Nasser Al-Attiyah, també va guanyar una posició i és segon a la general.

El Dakar viurà avui una de les jornades més esperades, amb la primera de les dues jornades de l’etapa supermarató. Hi haurà recorreguts diferents per a motos i cotxes i l’obligació d’aturar-se al primer bivac que trobin a partir de les 16 hores, i no disposaran de connexió amb l’exterior i, en conseqüència, no sabran quines són les classificacions parcials de la jornada.