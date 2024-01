La FAF busca un canvi de cicle a la selecció femenina

La federació confirma la destitució de Martín després de set anys

La Federació Andorrana de Futbol va confirmar ahir mitjançant un comunicat la destitució del seleccionador femení, José Antonio Martín, que també exercia com a tècnic de la sub-19 i com a coordinador de l’àrea femenina dels equips Enfaf. Segons l’escrit publicat ahir per la FAF, la decisió va prendre’s perquè l’ens va “considerar necessari un canvi de cicle després de més de set anys dins l’estructura federativa”. En aquest comunicat, la FAF va desitjar a Martín “la millor de les sorts”, a més de mostrar-li el seu “més sincer agraïment per la gran tasca d’una persona que ha deixat una empremta