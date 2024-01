Karrikaburu arriba amb il·lusió a l'FC Andorra

Actualitzada 11/01/2024 a les 12:19

L'FC Andorra ha presentat a Jon Karrikaburu, la primera incorporació del mercat d'hivern, que jugarà a l'entitat cedit fins a final de temporada. El davanter navarrès ha destacat que "vinc a treballar i a guanyar-me els minuts", i ha agregat que afronto aquest repte amb molta il·lusió". L'atacant, però, no ha volgut parlar d'objectius de xifra de gols, i ha assenyalat que "he de treballar el dia a dia, guanyar-me els minuts, i així els gols arribaran".

De la seva banda, Jaume Nogués ha fet un repàs al mercat tricolor, i sobre l'extrem que l'equip vol incorporar ha afirmat que "estem treballant, encara passaran uns dies, i no volem fitxar per fitxar ni tornar-nos bojos", i ha afirmat que la intenció és només incorporar a algú a dalt, tot i que no es tanca a altres opcions que puguin sortir. Pel que fa a les sortides, amb la d'Alende a l'Albacete ben calenta, ha manifestat que "no tinc control del que passarà, i per respecte no m'agrada donar noms".