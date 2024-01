Un fort mal de cap impedeix a Llovera competir a la quarta etapa

Actualitzada 10/01/2024 a les 06:24

Albert Llovera no va poder disputar ahir la quarta etapa del Dakar a causa d’un fort mal de cap que no permetia al pilot concentrar-se en el pilotatge. És per això que, per seguretat, va optar per fer el recorregut per carretera, assumint la sanció corresponent, i esperar recuperar-se de cara a l’etapa d’avui. Llovera va manifestar que “era l’opció més lògica pensant tant en la nostra seguretat com a intentar continuar a la cinquena etapa, encara que amb la penalització de 24 hores corresponent”, i va agregar que “segons m’han comentat, la d’avui és una etapa més plana i amb sorra. I a la sorra, ja vaig poder comprovar ahir, em trobo més còmode i puc pilotar amb normalitat”.

A la resta de categories, el resident Adrien van Beveren es manté cinquè en motos, i el copilot de Nasser Al-Attiyah, el també resident Mathieu Baumel, tercer en cotxes.