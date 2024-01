L'Albacete lidera la cursa per endur-se Alende

Actualitzada 10/01/2024 a les 06:44

L’Albacete és el més ben posicionat per obtenir els serveis de Diego Alende, que deixarà tant sí com no l’FC Andorra aquest mercat d’hivern, tot i que també hi ha altres clubs de la Segona Divisió que s’han interessat per aconseguir els serveis del central gallec. Amb l’arribada ja de la primera incorporació amb el fitxatge de Karrikaburu, el conjunt tricolor centra ara els esforços en l’operació sortida per fer forat a la plantilla i també pel que fa al límit salarial.

Tot i que a hores d’ara l’entitat tricolor no ha rebut cap oferta formal, els manxecs són els que aposten més fort per Alende gràcies a l’empenta, sobretot, del seu tècnic, Rubén Albés. El jove entrenador ja havia dirigit el central al filial del Celta i al Lugo, i està sent el principal valedor per endur-se’l. Esperant també hi ha altres equips de la part baixa com l’Osca, amb només tres centrals en plantilla i que es manté a l’aguait, i fins i tot equips de la Primera RFEF que s’han interessat per la seva situació, tot i que és una opció que el central no es planteja actualment.

Alende té contracte amb l’FC Andorra fins al juny del 2025.