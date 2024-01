El MoraBanc duu el bàsquet al Centre Penitenciari

Actualitzada 10/01/2024 a les 06:25

El MoraBanc Andorra i el departament d’Institucions Penitenciàries del Govern van iniciar un taller per als interns del Centre Penitenciari per introduir el bàsquet com a eina de transmissió de valors fonamentals. Després de l’experiència aconseguida fa uns anys amb el projecte ONE TEAM de l’Eurocup, l’entitat va decidir recuperar la iniciativa com una bona eina d’inclusió i valors.

L’activitat, de vuit sessions, té la participació de nou interns i està guiada pel tècnic de la base, Carles Alonso. Els objectius són motivar i desconnectar, transmetre valors i també fer un acte de reinserció social des de l’àmbit esportiu.