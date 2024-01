Dues medalles a l'esprint de l'Europeu

Actualitzada 10/01/2024 a les 12:24

La delegació de la Federació Andorrana de Muntanyisme ha sumat dues medalles més a l’Europeu d’esquí de muntanya que se celebra a Flaine i Chamonix. Lea Ancion s’ha penjat la medalla de plata en quedar segon a l’esprint sub 20, i en aquesta mateixa categoria, però a la cursa masculina, Max Palmitjavila ha estat tercer i s’ha endut el bronze, acabant a només un segon del segon classificat.A més, també en sub 20, Marc Casanovas ha estat desè, i Miquel Naudi, 13è, mentre que en sub 18, Adrià Isal no ha pogut passar la ronda qualificatòria