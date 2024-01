Arinsal serà l'epicentre de l'skimo dues setmanes

Actualitzada 10/01/2024 a les 14:18

Arinsal serà l’epicentre de l’esquí de muntanya durant dues setmanes. Aquesta és la principal novetat de la Comapedrosa Andorra, que dividirà en dos caps de setmana les competicions, deixant per aquest dissabte i diumenge les proves de la Copa d’Espanya i de la Copa d’Andorra, i pels dies 20 i 21 les curses de la Copa del Món, amb la intenció d'utilitzar els mateixos recorreguts els dos caps de setmana. El director general de Pal Arinsal, Josep Marticella, ha explicat que el motiu és “generar més activitat”, així com “no tensionar tant”.L’organització preveu un recorregut per a la cursa individual amb la sortida i arribada al Xalet Igloo, i amb la portella de Safons com a punt més elevat. Degut a les condicions, el repte de coronar el Comapedrosa no es podrà tampoc realitzar enguany, i el traçat entrarà en alguns moments per Espanya després de tenir l’autorització dels veïns de Tor. Pel que fa a la prova vertical, la sortida serà al telecadira Josep Serra, i l’arribada al Xalet Igloo.