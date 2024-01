Andbank patrocina les GSeries del Circuit Andorra

Actualitzada 10/01/2024 a les 12:54

El campionat andorrà de pilotege sobre gel, les GSeries, que es disputa a les instal·lacions del Circuit Andorra del Pas de la Casa serà patrocinat per Andbank. Segons el circuit el suport de l'entitat bancària "suposarà un pas molt important per a la consolidació definitiva d'un campionat que cada cop compta amb més incondicionals".Aquesta edició de les AndbankGSeries acolliran quatre meetings que es programaran en horari de tarda/nit. Les dades previstes són el 13 i el 20 de gener i el 3 i el 10 de febrer. De la mateixa manera, el 17 de febrer quedarà de reserva per si algun dels anteriors no es pot celebrar.Quant a horari, es destaca que els organitzadors tenen previst disputar cadascun dels meetings entre les 16 hores i les 22.30 hores tot i que asseguren que "la climatologia sempre tindrà l'última paraula".En aquesta edició les categories que competiran són Side by Side (SBS), Clio ICE Trophy (2RM) i ICE Gladiators (motos). Hi haurà un màxim de 14 buggies a la pista, amb dos pilots que compartiran el mateix vehicle, a excepció del pilot tetraplègic, Joan Lascorz, que correrà en solitari.En la categoria de 2RM, hi haurà 9 cotxes, com a màxim, que competiran en cada meeting. També hauran de ser dos pilots els que s'alternaran al volant d'un mateix cotxe. Pel que fa a la categoria reservada al motards, estarà coorganitzada amb els membres de la Federació Motociclista d'Andorra i seguiran un temps de competició diferent del de les categories dels vehicles de quatre rodes.L'organització té la voluntat i "si la meteorologia ho permet", oferir als pilots un traçat diferent en cadascun dels meetings. Així doncs, les AndbankGSeries 2024 es disputaran en quatre circuits diferents dins de les mateixes instal·lacions.