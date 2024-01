Participació de luxe per a la novena edició dels Ice Gladiators

Actualitzada 09/01/2024 a les 06:33

La novena edició dels Ice Gladiators comptarà amb una participació de luxe encapçalada pels tres últims campions del certamen: Marc Font (2023), Maxime Emery (2022) i Cristian España (2021 i 2020). El campionat donarà el tret de sortida aquest dissabte al Circuit d’Andorra-Pas de la Casa i n’hi haurà tres cites més: el 20 de gener i el 10 i 17 de febrer.

El certamen tornarà a estar integrat dintre de les GSèries i, a més d’Emery i Cristian España, també cal posar entre els favorits Xavier España, segon a la passada edició. Qui ho tindrà complicat per lluitar pel títol és Marc Font, ja que algunes dates de competició coincideixen amb el Campionat d’Espanya de Hard Enduro. La llista d’inscrits compta amb un total de 17 participants, i fins i tot hi haurà la participació d’una moto elèctrica, tot i que no puntuarà a la general.