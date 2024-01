El Mundial del 2029 tindria un retorn de l'1% del PIB

Actualitzada 09/01/2024 a les 17:19

El retorn econòmic pel país si el Mundial d’esquí alpí del 2029 es fes a Andorra seria de l’1% del PIB (Producte Interior Brut), el que suposa entre 30 i 35 milions d’euros. Així ho han explicat el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, i el director general de la candidatura, David Hidalgo, al Consell General. A aquesta xifra se li ha d’afegir el retorn indirecte, especialment a nivell mediàtic amb una competició que dura 15 dies i té 500 milions d’espectadors per televisió, a més del llegat que deixa una cita com aquesta. Hidalgo ha recordat que el Mundial no tindria cap cost per les arques públiques, ja que el pressupost de gairebé 50 milions d’euros es cobreix íntegrament amb els diners que la FIS obté amb els drets de televisió i màrqueting.

La candidatura per ser seu del Mundial del 2029 encara ara la seva recta final abans de la decisió del 4 de juny a Islàndia. Hidalgo ha explicat que les principals funcions en aquests mesos seran “fer lobby” per intentar convèncer els 21 membres de la FIS que voten, i que per aconseguir-ho hi haurà també l’ajuda dels ambaixadors del país.