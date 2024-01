L'FC Andorra supera al Lausanne en un amistós (0-1)

Actualitzada 08/01/2024 a les 13:52

L’FC Andorra ha tancat l’estada de preparació a Royal Verd, a la Garrotxa, amb una victòria per 0-1 davant del Lausanne Sport de la Primera Divisió de Suïssa amb un gol d’Álvaro Martín a l’equador de la segona meitat. Els tricolors han dominat a la primera meitat amb un xut de Pablo Moreno que ha tret el porter, i un altre tir d’Iván Gil al pal, però el solitari 0-1 no ha arribat fins a la segona meitat, després de que Martín culminés una jugada col·lectiva després d’una assistència de Pampín.El primer fitxatge dels tricolors en aquest mercat d’hivern, Jon Karrikaburu, ha debutat a la segona meitat com a tricolor, i també ha tingut una ocasió abans del gol d’Álvaro Martín. Els tricolors tornaran ara al país per preparar l’estrena oficial d’aquest 2024 que arribarà diumenge a les 14.00 hores a l’Estadi Nacional amb la visita del Leganés, el líder de la Segona Divisió.https://x.com/fcandorra/status/1744339772988912061?s=46&t=HLuwn9ZXMWn1IxTd3KJWmQ