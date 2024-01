El brillant triomf sobre l'UCAM marca la línia a seguir pel MoraBanc

El MoraBanc Andorra va agafar aire amb el segon triomf consecutiu, amb un duel que demostra del que és capaç l’equip de Natxo Lezkano. Així va destacar-ho el mateix tècnic tricolor, que va assenyalar després de la victòria que “hem demostrat que podem jugar a aquell nivell i posar-nos al nivell físic que es juga ara mateix a la categoria, i també estic satisfet per això”. Per la seva banda, Felipe Dos Anjos va assenyalar que “necessitàvem aquesta victòria a casa per tenir confiança plena”, i va afegir a escala personal que “estic més alliberat els últims partits, més tranquil,