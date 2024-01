Bronze sub 20 de Lea Ancion a l'Europeu

Actualitzada 08/01/2024 a les 17:40

Lea Ancion s’ha penjat la medalla de bronze sub 20 a la cursa individual de l’Europeu d’esquí de muntanya que es disputa a Flaine i Chamonix. Les males condicions han obligat a l’organitzasció a canviar els traçats previstos, i també els horaris de sortida, ja uqe la prova s’havia de realitzar al matí, i s’ha acabat fent a la tarda i amb un circuit més reduït que el configurat inicialment. Ancion ha completat la prova amb un temps final d’1 h 04’42”, a 4’23” de la vencedora de la prova, que ha estat la noruega Ida Waldal. L’altre lloc del podi ha estat per a la local Louise Trincaz.Pel que fa a la resta de categories, el millor classificat ha estat Max Palmitjavila, sisè en sub 20, en una cursa con Marc Casanovas ha estat 11è, i Miquel Naudi no ha pogut acabar. En sub 18 Adrià Isal ha acabat 22è, mentre que en sènior Adrià Bartumeu ha estat 32è, i Oriol Olm ha creuat la línia d’arribada en 11a posició de la prova sub 23.L’Europeu tindrà demà la jornada de descans i es completarà amb l’esprint de dimecres, la vertical de dijous, i els relleus mixtes de divendres.