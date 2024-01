Xavi Cornella acaba en 17è lloc a Bormio

Actualitzada 07/01/2024 a les 06:35

El segon eslàlom FIS a l’estació de Bormio (Itàlia) va estar marcat per les dificultats produïdes per les nevades caigudes a nit anterior i de la delegació andorrana només va poder finalitzar Xavi Cornella, que va ser 17è. L’andorrà va marcar +1”75 respecte al guanyador de la prova, després que a la primera mànega acabés 9è amb +1”01. Pel que fa a Àxel Esteve i Àlex Rius, cap dels dos no van poder completar la segona mànega. A la primera, Esteve havia estat 6è amb +0”75, mentre que Rius havia acabat 14è amb +1”21. “Avui cadascú ha lluitat com ha pogut”, va explicar el responsable tècnic de l’equip, Fred Beauviel, que va afegir que “per a nosaltres ha estat un dia complicat, perquè tot plegat era molt difícil, però ho han intentat”.