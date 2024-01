El MoraBanc esmicola l’UCAM Múrcia amb l’escorta de Kansas com a sostenidor i suma el sisè triomf del curs

No va saber escollir millor dia el MoraBanc Andorra per oferir el millor regal. L’equip de Natxo Lezkano, definitivament, ha après a maridar sensacions, amb mèrits, encert i oposició a resultats, va sacsejar l’UCAM Múrcia fins a fer descarrilar un equip, el de Sito Alonso, que havia exposat un nivell fantàstic i, amb el bitllet per a la Copa del Rei facturat, aterrava al Principat amb la intenció de lligar el rol de cap de sèrie (98-73). La victòria del MoraBanc, fantàstica i coral, va tenir en Jerrick Harding el principal rei mag –20 punts i 20 de valoració–, i Montero

