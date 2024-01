L'FC Andorra confirma l'arribada de Karrikaburu

Actualitzada 07/01/2024 a les 13:01

L’FC Andorra ha confirmat aquest matí l’arribada del davanter Jon Karrikaburu, que jugarà cedit com a tricolor fins a final de temporada. Format al futbol base de la Reial Societat, l’atacant havia disputat la primera part del curs a l’Alabès a Primera Divisió, on tot just havia disputat 177 minuts en quatre duels (dos de lliga i dos de copa) anotant tres gols, tots al torneig del KO.Nascut fa 21 anys a Elizondo (Navarra), la temporada passada va ser dels jugadors més destacats de la Segona Divisió a la segona volta, quan va jugar cedit al Leganés anotant tres dianes. És per això que diversos clubs de la segona categoria del futbol espanyol s’havíen interessat aquest mercat d’hivern per la seva situació.Karrikaburu podria debutar demà en el partit amistós dels tricolors contra el Lausanne, a la concentració de la Vall d’en Bas, o diumenge a l’Estadi Nacional davant del Leganés.D'altra banda, el club ha confirmat també la marxa de Manu Nieto a l'Elx, on jugarà cedit fins a final de temporada. L'atacant andalús havia tornat aquest estiu al club després de jugar la passada temporada a prèstec a l'Eldenc, i ha disputat 22 duels, 11 com a titular, on ha marcat 4 gols. Nieto acabava contracte el 30 de juny, però abans de marxar a Elx ha renovat fins al 2026.