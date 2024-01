Roger Puig prepara a Andorra un mes de gener intens

Actualitzada 06/01/2024 a les 06:41

Roger Puig continua amb la seva preparació i aquesta vegada la fa a Andorra, on entrena per acabar d’ajustar el material i mantenir l’estat de forma per fer front al seu pròxim calendari de la Copa del Món, que ve carregat el mes de gener. Aquests dies l’andorrà ha estat entrenant al país per acabar d’ajustar els esquís d’eslàlom per a les pròximes curses. Després de les sessions a casa, el dia 13 l’equip viatjarà a Veysonnaz (Suïssa) per entrenar uns dies, conjuntament amb l’equip de França i d’Alemanya. La setmana següent, la mateixa estació suïssa serà l’escenari de les Copes del Món (del 22 al 25 de gener), amb dos gegants, un eslàlom i un supergegant, on hi serà l’andorrà. El dia 26 hi haurà dos supergegants FIS també a Veysonnaz.