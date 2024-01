Karrikaburu arriba a l'FC Andorra, i Nieto marxa a l'Elx

Actualitzada 06/01/2024 a les 21:28

L’FC Andorra ja prepara canvis a la plantilla en aquest mercat d’hivern, i hi haurà un canvi de davanters, ja que Jon Karrikaburu arribarà a l’entitat tricolor, mentre que Manu Nieto en marxarà. Karrikaburu és un davanter format a la Reial Societat que durant la primera part de la temporada havia jugat cedit a l’Alabès, on no ha tingut gaire protagonisme. La Reial Societat ha confirmat aquesta tarda que trencava la cessió amb el conjunt vitorià, i en els propers dies es confirmarà la seva arribada al Principat, en principi, cedit fins a final de temporada.L’altra cara de la moneda és la marxa de Manu Nieto en direcció a Elx. L’atacant andalús havia demanat sortir cedit per motius personals, i abandonarà properament la disciplina tricolor cap a terres alacantines.