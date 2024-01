Gina del Rio, intractable, guanya la cursa esprint d'Oberwiesenthal

Nova victòria per a Gina del Rio, al centre, ahir al podi d'Oberwiesenthal.

Actualitzada 06/01/2024 a les 12:02

Gina del Rio segueix exhibint el seu esplèndid estat de forma i ahir, en el reinici de la Copa d’Europa –actual FESA Alpen Cup, el que abans era OPA– es va tornar a imposar en la cursa esprint en categoria júnior, la primera de la triple cita d’Oberwiesenthal (Alemanya). Del Rio va aconseguir la victòria de manera molt treballada (2’49”18) i va superar en la final la italiana Iris Martin de Pinter, que va marcar un temps de 2’50”66. L’alemanya Katja Veit va completar el podi invertint-hi 2’55”30.

Per arribar a la final, després d’una llarga jornada, la fondista andorrana va tenir una qualificació més discreta, ja que va assolir el 5è millor temps, però després en quarts de final va guanyar la seva ronda, i també es va imposar en el quadre de semifinals. Amb aquesta victòria, Gina del Rio, que ja era líder de la competició continental júnior amb 440 punts, consolida el seu primer lloc. En categoria sènior, Carola Vila va ser 40a en una cursa guanyada per la italiana Federica Cassol. Avui se celebren els 20 km mass start en estil lliure amb la presència de Del Rio, i demà tornaran a competir les dues andorranes, a la carrera dels 5 km i 10 km interval start en clàssic, respectivament.

D’altra banda, en esquí alpí, Àxel Esteve va tenir la millor estrena d’any natural després de signar la segona posició a l’eslàlom FIS de Bormio (Itàlia). L’andorrà va pujar al podi amb un temps d’1’18”52, a 0”45 del guanyador, l’italià Andrea Bertoldini, que es va imposar amb 1’18”17. L’esquiador andorrà havia marcat el tercer millor temps a la primera mànega amb +0”43, mentre que a la segona feia el segon temps amb +0”10. Per la seva part, Xavier Cornella va ser 13è amb 1’20”44, a 2”27 del guanyador. L’andorrà se situava 7è a la primera mànega, però a la segona es deixava 1”45 per ser el 23è crono d’aquesta segona baixada. Igualment, Àlex Rius no va poder completar la segona mànega després que a la primera fos el 10è temps amb +1”10. Avui es disputa un segon eslàlom FIS a la mateixa estació italiana.