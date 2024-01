Guanyar, el millor regal

Actualitzada 06/01/2024 a les 11:03

El MoraBanc Andorra rep aquesta tarda (18.00 hores, Poliesportiu) l’UCAM Múrcia, un rival de categoria per començar l’any natural i un test de màxima exigència per mesurar l’estat de l’equip tricolor. La victòria a Saragossa ha alleugerit el grup de Natxo Lezkano, que vol, en el primer compromís de l’any i en el marc del dia de Reis, sumar el segon triomf consecutiu i que els sacs de carbó els acabi carregant l’equip murcià, revelació a l’ACB i amb Diagne, Jelinek i Ennis a les seves files.

L’entrenador del MoraBanc Andorra, Natxo Lezkano, va reconèixer que “portàvem una motxilla pesada amb la mala dinàmica de resultats. Amb el darrer triomf hem alliberat tensió, i això ajuda a treballar en el dia a dia i millorar l’encert en atac”. Ara toca refermar les sensacions al Poliesportiu en un mes de gener clau, perquè tres dels quatre partits que disputa l’equip es jugaran a casa: UCAM, Bilbao Basket i Joventut. El tècnic tricolor va assegurar que “no mirem el calendari més enllà del proper partit”, però va deixar clar que una de les prioritats ha de ser “fer-nos forts a casa, jugar amb confiança i recuperar aquell feeling que teníem i que els aficionats se sentin orgullosos de nosaltres”. Lezkano va indicar també que espera que l’equip, després de la victòria a Saragossa, no es despressuritzi ni es relaxi, perquè “aquest equip no ho ha fet mai. L’equip té mentalitat, actitud i és fidel a uns valors que sempre mantenim i, a més, no veig cap motiu perquè hi hagi perill que els jugadors es puguin relaxar”. Per part seva, i en aquest sentit, Rafa Luz, que precisament va jugar a l’UCAM durant les temporades 19-20 i 20-21, va afegir que “ara no ens podem relaxar, solament ha sigut una victòria i tenim molt per fer encara”. El base va afirmar que “ens hem de tornar a guanyar la confiança de la nostra gent, i esperem que aquest partit serveixi per fer-ho”. El MoraBanc tindrà les baixes conegudes per lesió d’Okoye, Tyson Pérez i Czerapowicz, mentre que el nouvingut Alex Madsen viurà els seus primers minuts amb la samarreta tricolor. Lezkano va comentar que l’ala pivot finlandès “agafa les coses ràpid, té experiència, pot alternar dues posicions i espero que ens doni energia, físic i rebot”.

UN UCAM PLETÒRIC

Els de Sito Alonso, ja amb el bitllet a la Copa del Rei a la butxaca, ocupen la quarta plaça de la classificació amb un balanç de 10 victòries i 6 derrotes, i aterren al Principat amb l’objectiu de lligar el cartell de cap de sèrie de la competició, que tindrà lloc a Màlaga a mitjan febrer. L’UCAM Múrcia té una plantilla, més enllà dels tres coneguts exjugadors tricolors, farcida de punts i de qualitat, com Hakkanson, Kurucs, Caupain, Sant-Roos, Sakho o el pivot Marko Todorovic, amb àmplia experiència a la Lliga Endesa i que ve a cobrir la baixa per lesió de Simon Birgander. Sobre el conjunt murcià, Lezkano va destacar que “és un equip amb talent, que es troba molt còmode jugant vertical i en transició. Venen amb l’objectiu de tancar la quarta plaça de la lliga i sabem que hem d’igualar el seu nivell d’intensitat i agressivitat per poder tenir opcions”.



PRÈVIA DE REIS DE PORTES OBERTES