Vicky Jiménez Kasintseva no ha pogut arribar per rànquing a disputar lade l’Open d’Austràlia i, per primera vegada en dos anys, l’andorrana ha quedat fora per disputar la prèvia d’un Grand Slam. Jiménez ocupa al tancament de l’any el lloc 306 del rànquing WTA, una classificació que no li permet ser present a Melbourne. Vicky obrirà l’any a l’ITF de Porto, un 75.000, que es disputarà del 22 al 28 d’aquest mes de gener.