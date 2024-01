Albert Llovera factura un bon pròleg al Dakar

Actualitzada 05/01/2024 a les 13:43

L'equip Fesh-Fesh format per Albert Llovera, Margot Llobera i el mecànic Marc Torres ha resolt l'etapa pròleg del Ral·li Dakar, de 27 quilòmetres d'especial i 130 d'enllaç, amb un temps de 16'00"30 -19a posició- i a nou segons dels guanyadors de la categoria de camions, Janus Van Kasteren i Darek Rodewald. El registre situa l'andorrà en una molt bona posició de cara a la primera etapa. Pel que fa als residents el més ràpid ha estat Adrien van Beveren (Honda) que ha finalitzat en 4a posició amb un temps de 17'59, a 24" del millor crono del pròleg i, per tant líder, el valencià Tosha Shareina (Honda). Sam Sunderland (GasGas) ha acabat 6è invertint un temps de 18'03" i, finalment, Joan Barreda (Hero) (19'00) ha perdut poc més d'un minut respecte el millor temps. En cotxes l'equip Nasser Racing, format pel resident Mathieu Baumel com a copilot i de Nasser Al-Attiyah, vigent guanyador, han marcat un crono de 17'31" i una errada ha fet que, a la primera etapa, hagin de sortir a un minut de la parella formada pels suecs Mattias Ekströem i Emil Bergkvist, que han estat els més ràpids al pròleg. La primera etapa del ral·li més dur del món, que sortirà aquest dissabte, ja serà d'allò més exigent amb sortida des d'Al-Ula i arribada a Al-Henakiyah. Un enllaç de 127 quilòmetres i una especial de 414 que marcaran les primeres diferències a la classificació general.