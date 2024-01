Bover, conscient que l'equip ha de fer “un pas endavant”

Actualitzada 04/01/2024 a les 12:11

El capità de l’FC Andorra, Rubén Bover, no amaga la necessitat que té l’equip tricolor de millorar de cara a la segona volta i allunyar qualsevol fantasma. Abans de la marxa del conjunt d’Eder Sarabia a l’estada de la Vall d’en Bas, el migcampista va reconèixer que “ens ha anat bé l’aturada per pensar les coses que tenim a millorar i com ajudar l’equip de cara a la segona volta, on ens juguem moltíssim”. Pel que fa a l’arribada de possibles reforços al mercat d’hivern, Bover va explicar que “si surt l’oportunitat de gent que ens vinguin ajudar, benvinguts siguin. Sabem que ens hi juguem molt, que representem un país i l’equip i, després de tot el que ha aconseguit, hem de fer ara un pas endavant i tenim moltes ganes de fer-lo”. L’FC Andorra romandrà sis dies d’estada a les instal·lacions de Royal Verd, on jugarà també un amistós.