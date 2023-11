Victòria d'Andorra a l'Europeu dels Petits Estats en equips

Actualitzada 05/11/2023 a les 12:04

Andorra s’ha proclamat campiona del 8è campionat per equips dels Petits d’Estats d’Europa d’escacs que s’ha disputat del 29 d’octubre al 4 de novembre a Jersey. La selecció, formada pel Òscar de la Riva (2437 FIDE), Felipe Porras (2350 FIDE) i Serni i Josep Maria Ribera (2167 i 2152 FIDE) ha guanyat invicta 8 de les 9 rondes. El podi l’han completat Illes Fèroe i Luxemburg amb 7 punts. L’equip andorrà es va imposar a San Marino amb un 4-0 la primera ronda, puntuació que va repetir contra Guernsey, va guanyar per 3,5 a 0,5 a Jersey, per 3-1 a Mònaco, Malta i Liechtenstein, per 2,5 a 1,5 a Xipre i Luxemburg i va entaular 2-2 amb Illes Fèroe. Aquesta és la segona vegada que Andorra guanya el Campionat dels Petits Estats d’Europa per equips, sent la primera vegada en la 6a edició del torneig, que es va disputar a San Marino.