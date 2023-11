L'Enfaf es retroba amb una victòria contra el Pardinyes

L’Enfaf Construccions Modernes va retrobar-se amb la victòria a la Primera Catalana després d’imposar-se per 3-1 al Pardinyes al CE Francesc Vila de la Massana. Les tricolors, que venien de dues derrotes consecutives, van tornar de l’aturada internacional amb un triomf convincent, deixant el partit resolt ja a la primera meitat. Les de Carlos Sánchez van encarrilar ben ràpid el duel amb l’1-0 de Júlia Domingo que va obrir el marcador quan tot just s’havien disputat sis minuts. Just al quart d’hora, Ares Piedra va fer el 2-0 amb un gol en pròpia, i al minut 26 Daiana Domeniconi va fer