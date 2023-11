L'FC Andorra perd per la mínima a Ferrol (1-0)

Actualitzada 05/11/2023 a les 16:47

Un gol d'Iker Losada al minut 12 de partit ha sentenciat l'FC Andorra a A Malata davant el Ràcing de Ferrol en un partit on els tricolors han tornat a exhibir falta d'encert i de finor als darrers metres. Després d'una primera part amb algunes errades a l'equip de Sarabia -que ha acabat expulsat- no li ha arribat amb el pas endavant que ha fet a la represa i tot i tancar al Ràcing no ha estat capaç d'aconseguir un gol que hagués atorgat un punt just. Aquesta és la vuitena derrota de la temporada d'un FC Andorra, la sisena fora de l'Estadi Nacional, que la propera jornada rebrà l'Eldenc a casa.