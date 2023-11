Dues dècades sobre la bici

Actualitzada 05/11/2023 a les 06:32

El Criterium Cafè de la capital va acollir ahir un emotiu homenatge als ja exciclistes Imanol Erviti i José Joaquín Rojas. Tots dos van posar punt final a la seva carrera esportiva fa unes setmanes, després de gairebé dues dècades (19 anys en tots dos casos) sobre la bicicleta, majoritàriament a les files de l’equip Movistar. Residents des de fa gairebé una dècada, el local dedicat al ciclisme va ser el punt de trobada per a amics, familiars, i altres ciclistes que viuen al país com Juanpe López, Alex Aranburu, Robert Gesink o Juanjo Lobato per fer-los un homenatge i reconeixement per la seva carrera.

Dedicats tota la seva carrera com a gregaris a fer brillar els altres, ahir van ser ells els protagonistes, i van rebre un emotiu vídeo amb ciclistes reconeixent-los el seu recorregut tots aquests anys, i també d’altres amants de les dues rodes com el tècnic de l’FC Andorra Eder Sarabia, o els pilots de MotoGP residents al país Aleix Espargaró i Jorge Martín, a més de rebre un quadre commemoratiu.

Tots dos van mostrar-se emocionats, amb Rojas assenyalant que “ha estat molt especial i inesperat. Tot té el seu inici i el seu final, i estic molt orgullós, i molt a gust d’estar aquí a Andorra, on seguiré fent arrels”, mentre que Erviti va destacar que “és una mescla de sensacions, amb emocions, l’apreci de la gent, enyorança perquè acaba una etapa que has gaudit patint-la, i són moments que encara t’hi has de trobar”. Rojas i Erviti baixen de la bicicleta, però hi seguiran lligats, el primer serà un dels directors de l’equip Movistar, i el segon està a l’espera de la llicència de la UCI per passar a integrar-se també en alguna estructura.