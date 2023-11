Que no s'aturi la ratxa

El MoraBanc Andorra visita la complicada pista de l’Iberostar Tenerife

El MoraBanc Andorra no en té prou i en vol molt més. Els tricolors visiten aquesta nit (20.45 hores) l’Iberostar Tenerife amb l’objectiu de sumar la quarta victòria consecutiva de la temporada. Que els tricolors estan en el millor moment del curs és evident, perquè ho demostren els números i, sobretot, les sensacions i el joc de l’equip, però els de Natxo Lezkano no volen aturar-se aquí i volen seguir endavant i facturar el cinquè triomf en tot just vuit partits de competició, un fet que possiblement pocs pensaven tal com va arrencar l’equip la temporada. El vestidor és conscient de