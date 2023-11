Derrota del MoraBanc a Tenerife (71-53)

Actualitzada 04/11/2023 a les 21:58

El MoraBanc Andorra ha sumat la quarta derrota de la temporada després de caure 71-53 davant del Lenovo Tenerife. En un duel en què pràcticament els tricolors només han aguantat un quart, els tricolors han tornat a pecar d’alguns dels errors d’inici de temporada en atac, i han acabat caient amb estrèpit a les Canàries.Més enllà d’un inici amb desencert pels dos equips, el Tenerife ha anat per feina d’inici, i ha aprofitat les pèrdues tricolors (cinc en els cinc primers minuts) per fer un parcial d’11-0 de sortida que ha obligat a Lezkano a aturar el partit i a canviar els cinc jugadors que hi havia sobre el parquet. L’aturada ha anat bé als tricolors, que han passat de l’11-0 al 15-12 amb què s’ha acabat el primer quart. Una mala sortida ha tornat a posar els locals deu amunt (22-12), i tot i una tímida reacció tricolor liderada per Somogyi, els canaris han marxat al descans per sobre dels deu punts de diferència (38-24).A la represa, els tricolors han seguit espessos en atac, sense encert i perdent pilotes, i concedint també molt en defensa deixant anotar fàcil als canaris, que han marxat 19 amunt (48-29) a l’inici del tercer període. El temps mort de Natxo Lezkano no ha alleugerat la situació ni molt menys, si no que ha semblat que els tricolors abaixaven els braços massa d’hora. Una reacció final amb Rubio i Somogyi com a líders ha permès rebaixar un pèl la diferència, i el Lenovo Tenerife ha tancat el tercer quart 57-40. El MoraBanc ha buscat un miracle similar al de l’Obradoiro a l’inici del darrer període, però ni el rival era el mateix, ni es jugava a casa, ni els de Natxo Lezkano tenien la mateixa espurna que aquell dia, i han acabat confirmant la quarta derrota del curs.El MoraBanc tornarà demà cap al Principat, i tornarà a escena dissabte vinent, amb el partit al Poliesportiu contra el BAXI Manresa.