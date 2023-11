Xavi Cardelús tanca l'Europeu de Moto2 al circuit Ricardo Tormo de Xest

Actualitzada 03/11/2023 a les 06:39

Xavi Cardelús tancarà aquest cap de setmana la seva participació en l’Europeu de Moto2 amb la cursa del circuit Ricardo Tormo de Xest, a la Comunitat Valenciana. Després que el títol continental es va decidir en favor de Senna Agius en l’última prova, disputada a Motorland, el pilot del Promoracing buscarà segellar a Xest el subcampionat europeu, on arriba amb 21 punts de marge respecte al tercer classificat a la general, Alberto Surra.

Abans del cap de setmana, Cardelús va manifestar que “arribo a València amb moltes ganes de lluitar per guanyar la cursa per un doble motiu, acabar la temporada amb el millor regust possible i treure’m l’espina del negatiu cap de setmana de Motorland, on les coses no van acabar de sortir bé”. Per acabar, va assenyalar que “ser subcampió d’Europa seria una recompensa positiva pel bon treball de l’equip”.