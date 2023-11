L'Andorra busca girar full a l'ensopegada de la Copa

L’equip va començar a preparar ahir a la Corunya la visita de diumenge al camp del Racing de Ferrol

Intentar girar full al més aviat possible. Aquest és l’objectiu de l’FC Andorra després de l’ensopegada de dimecres a la Copa del Rei davant de l’Atlético Astorga, que va deixar els tricolors fora de la competició del KO. Després del partit, els homes d’Eder Sarabia ja van traslladar-se cap a la Corunya, i ahir mateix ja van començar a preparar a la ciutat esportiva del Deportivo de la Corunya a Abegondo el partit del diumenge al camp del Racing de Ferrol (14.00 h). De cara a no tornar a mostrar una imatge com la de dimecres a Astorga, el tècnic tricolor,