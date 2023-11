Gerard de la Casa s'endú la victòria a la Pujada del Màrmol

Actualitzada 02/11/2023 a les 06:46

Gerard de la Casa va endur-se la victòria a la 42a edició de la Pujada del Màrmol després d’imposar-se per només 185 mil·lèsimes a Miguel Clemente. El pilot del Gedith Center va fer un temps de 2’46”139 a la primera de les pujades i de 2’45”738 a la segona. Encara amb tot per decidir, De la Casa va fer un registre de 2’44”201 a la tercera i definitiva mànega per completar la prova amb un registre de 5’29”939, superant Miguel Clemente per 0”185, i Juan Trino per 8”916.

Després de la victòria a terres andaluses, De la Casa va manifestar que “la prova ha estat molt competida i per moments he pensat que una vegada més enguany tindríem un Porsche per davant en la classificació final”, i va agregar que “a la tercera pujada hem arriscat potser més del que cal, però ha sortit bé. En aquesta ocasió Clemente ens ha fet córrer molt”.