Albert Llovera canvia el xip i se centra en la disputa del 29è Ral·li La Nucia

Actualitzada 02/11/2023 a les 06:48

Albert Llovera, juntament amb el seu copilot Claudio Ribeiro Leite, disputarà entre demà i dissabte la 29a edició del Ral·li La Nucia-Mediterrani, última prova del calendari de la Toyota Gazoo Iberian Racing Cup 2023. El pilot aparca momentàniament la seva preparació per participar al Dakar, si finalment ho acaba de tancar, per cloure el certamen que disputa aquesta temporada amb l’equip Grupo La Grajera.

En total, el ral·li tindrà un recorregut de 600,837 quilòmetres, dels quals 151,454 quilòmetres seran cronometrats. Sobre la cursa, Llovera va manifestar que “estic ansiós per iniciar els reconeixements i sobretot el ral·li. No he disputat mai les especials d’Alacant, encara que per les referències que m’han arribat, són molt dures i requereixen una concentració constant, no hi ha un moment de respir”, i va agregar que “la pluja i les baixes temperatures poden provocar més d’un ensurt”.