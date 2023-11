L'equip femení tornarà a tocar la neu a Davos

Actualitzada 01/11/2023 a les 06:57

L’equip femení de fons està realitzant aquests dies el treball físic a casa, esperant la pròxima concentració, i la neu, a Suïssa, on acudirà el 8 de novembre vinent previsiblement ja amb la possibilitat de poder esquiar. Però mentre no arriba la neu els entrenaments continuen sent en sec amb. Carola Vila i Gina del Rio tenen prevista aquesta estada suïssa del 8 al 19 de novembre i l’escenari serà Davos, lloc habitual d’entrenament de l’equip de la FAE en aquestes primeres setmanes de la temporada 2023-2024. Per a aquelles dates la previsió és que ja hi hagi neu per poder esquiar en condicions. L’última concentració fora d’Andorra va ser a Ramsau, on només va anar Del Rio. El tècnic de la secció, Xabier del Val, va comentar que la fondista “va poder fer intensitat amb altres equips i així comparar-se amb altres corredores, i va donar molt més de si per veure com està respecte a altres esportistes del seu nivell”.