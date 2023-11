L'Astorga elimina a l'FC Andorra de la Copa (1-0)

Actualitzada 01/11/2023 a les 17:59

L’FC Andorra ha tingut un pas efímer per la Copa del Rei després de perdre per 1-0 al camp de l’Atlético Astorga de Tercera RFEF i caure eliminat de la competició del KO. El solitari gol d’Ivi als 22 minuts ha estat suficient pels locals, que han dominat bona part del partit i no han demostrat ser de categoria inferior, davant d’uns tricolors apàtics per moments, sense esma, i que han donat una mala imatge a La Eragudina.El duel ha arrencat amb una primera arribada local, però amb domini tricolor des de llavors, tot i que sense generar cap ocasió de gol. De fet, els primers intents eren dels lleonesos, després sobretot de dues errades d’Arroyo, però en tots dos casos, Ratti ha pogut evitar el gol. El porter, però, no ha pogut fer res al minut 22, quan Ivi s’ha anticipat al primer pal a tothom en un córner servit per Albertín per fer l’1-0. Manu Nieto, passada la mitja hora de joc ha tingut la primera per a l’FC Andorra amb una rematada per sobre del travesser, però les últimes de la primera meitat han tornat a ser locals.A la represa, ni molt menys han millorat els tricolors, i és que el millor ha seguit sent Ratti, que ha evitat en dues ocasions el que hauria estat el gol local. Poc a poc, l’FC Andorra ha semblat millorant i ha tingut un parell d’arribades d’Álvaro Martín, però el que semblava que obria el cel pels tricolors ha estat un penal xiulat favorable als d’Eder Sarabia. Iván Gil, però, l’ha enviat directament a fora, i ha tornat a posar el partit ben complicat.Els tricolors estaven ben espessos davant d’un Astorga que feia el seu joc i que tallaven qualsevol intent de circulació ràpida de pilota de l’FC Andorra. Tot i això, els homes d’Eder Sarabia estaven ja bolcats en atac, i Iván Gil ha tingut l’empat a deu minuts pel final amb una falta directa. El duel ha entrat en un tram d’anada i tornada, amb les més clares pels tricolors, com una rematada de cap d’Scheidler a la frontal de la petita que ha anat a fora. Els del Principat han seguit buscant-ho fins al final, però el gol no ha acabat arribant, i l’FC Andorra s’ha acomiadat molt abans d’hora de la Copa del Rei.Els tricolors se centren ja en la lliga, i visitaran diumenge a les 14.00 hores el camp del Racing de Ferrol.