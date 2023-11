El combinat femení, tot i competir fins al final i acabar amb bones sensacions, torna a caure davant les malteses

No totes les derrotes deixen un pòsit amarg i la de la selecció femenina a la Nations League, tot i la superioritat evident de Malta, va deixar un bon sabor col·lectiu. El 0 a 3 va ser contundent, definit per sis minuts molt eficients de Malta i amb la bandera de Haley Bugeja, un mal de queixals constant per a les noies de José Martín. Ara bé, no tothom té la ment freda i la valentia de sortir a la represa com si res hagués passat. Aquesta va ser la lectura de la selecció, que va remar des del principi