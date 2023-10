Verdú viatjarà a Copper per preparar Val-d'Isère

L’equip farà una estada en què alternarà gegant i supergegant

Superada la primera Copa del Món de gegant de Sölden, amb una posada en escena molt motivadora per part de Joan Verdú, ara la ment de l’equip està sobre a la següent cita del calendari, a Val-d’Isère (França), el 9 de desembre vinent. Per això, l’equip viatjarà abans a Copper Mountain (Estats Units) per preparar la competició en les millors condicions possibles. Joan Verdú ha tornat de Sölden amb bones sensacions. Ara li queden per davant dues setmanes de preparació física abans de tornar a la neu i realitzar, des del 14 de novembre, una estada de gairebé dues setmanes a