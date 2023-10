Sud-àfrica reté el títol mundial

Actualitzada 31/10/2023 a les 06:43

Els Springboks van renovar el títol de campions mundials i amb aquest són la primera selecció que aconsegueix brodar una quarta Copa del Món a la màniga de la seva samarreta.

80.065 espectadors van omplir dissabte el coliseu parisenc i van ser testimonis d’un partit tens, molt físic, en el qual les defenses es van imposar clarament als atacs i marcat per una decisió arbitral força controvertida que va deixar els All Blacks pràcticament una hora amb un jugador menys. En rugbi les decisions del jutge es respecten sempre, però en aquest Mundial massa partits han tingut decisions molt discutibles, i un intervencionisme i protagonisme del TMO excessiu. Els Springboks han seguit al peu de la lletra el guió preestablert, basat en la defensa, jugar a no perdre i esperar l’errada del contrari. Un plantejament massa gasiu per a un equip del seu potencial. Els All-Blacks, molt insegurs a l’inici, es van treure curiosament la son de les orelles quan es van quedar reduïts a catorze i a partir d’aleshores van dominar aclaparadorament el duel en tot menys en el principal: el marcador. La defensa sud-africana i el peu Handré Pollard, autor de la íntegralitat dels punts del seu equip, van ser determinants perquè la Copa Web-Ellis torni de bell nou cap a l’extrem sud del continent africà.